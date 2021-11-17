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В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения

17 ноября 2021 07:12
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Германия готовится ввести новые ковид-ограничения. В стране зафиксирован самый высокий уровень заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения-1

По официальным данным, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 5 миллионов. В связи с этим главы земель должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые ограничения, включая закрытие школ.  

В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения-4

Германия также ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает в страну из соседней Австрии. Сама же Австрия уже ввела жесткий карантин для непривитых. А это почти 2 миллиона человек. На такую меру власти пошли из-за роста числа заражений. Последнюю неделю этот уровень составляет более 800 случаев на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.  

# Коронавирус # Фотофакт

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