В Европе растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Германия и Австрия вводят новые ковид-ограничения

По официальным данным, общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 5 миллионов. В связи с этим главы земель должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые ограничения, включая закрытие школ.

Германия также ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает в страну из соседней Австрии. Сама же Австрия уже ввела жесткий карантин для непривитых. А это почти 2 миллиона человек. На такую меру власти пошли из-за роста числа заражений. Последнюю неделю этот уровень составляет более 800 случаев на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.