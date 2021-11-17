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Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему

17 ноября 2021 07:13
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Новости Франции. Во Франции всплеск заболеваемости коронавирусом спровоцировал подъем горячего интереса к рождественскому убранству Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему-1

Тысячи горожан спешат насладиться праздничными огнями города и ярко украшенными витринами магазинов. Торопятся, потому что боятся, что завтра или послезавтра могут лишиться этого из-за возможного локдауна.   

Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему-4

Сюзанна Хефпель, жительница Парижа (Франция):  
Что ж, если ограничения введут, нам придется их соблюдать. Вот почему мы приехали сюда, как только узнали, что Париж уже украсили к праздникам. Мы хотим максимально использовать то свободное время, которое у нас еще осталось.   

Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему-7

С приближением Рождества во Франции снова наблюдается рост числа ежедневных случаев заражения COVID-19, что вызывает опасения по поводу новой изоляции.  

# Коронавирус # Сюзанна Хефпель # Фотофакт

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