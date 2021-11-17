Во Франции тысячи горожан спешат увидеть рождественские украшения Парижа. И вот почему

Тысячи горожан спешат насладиться праздничными огнями города и ярко украшенными витринами магазинов. Торопятся, потому что боятся, что завтра или послезавтра могут лишиться этого из-за возможного локдауна.

Сюзанна Хефпель, жительница Парижа (Франция):

Что ж, если ограничения введут, нам придется их соблюдать. Вот почему мы приехали сюда, как только узнали, что Париж уже украсили к праздникам. Мы хотим максимально использовать то свободное время, которое у нас еще осталось.