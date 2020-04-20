Открывают музеи, зоопарки и рынки. В странах мира постепенно снимают ограничения, связанные с карантином

В Германии открылись музеи, ботанические сады и зоопарки, а также магазины площадью до 800 квадратных метров. Начали работать книжные и веломагазины.

Новости мира. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Чехии открылись фермерские рынки и автосалоны. Там даже разрешат проводить бракосочетания, но на празднике должно быть не более 10 приглашенных. В Норвегии 20 апреля возобновили работу детские сады. Полякам позволили посещать леса и парки.