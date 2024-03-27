Поисково-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» завершены

Поисково-спасательные работы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске завершены. Специалисты и тяжелая техника покинули место работ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели обследовали площадь свыше 8 000 квадратных метров. Они установили, что пострадавших под завалами после теракта больше нет. Обследование проводили при помощи специализированных робототехнических комплексов и кинологов.

В ходе разбора завалов из «Крокуса» вывезли более 900 кубометров строительных конструкций и мусора. К ликвидации последствий нападения привлекали более тысячи человек и 300 единиц техники. Для того чтобы она смогла работать, на месте обрушения спасатели вручную расчищали ей дорогу. Согласно последним данным, в результате террористического акта погибли 139 человек, число пострадавших выросло до 360.