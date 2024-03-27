Politico: ЕС удержит €5 млрд доходов от активов РФ

Порядка 5 миллиардов евро от замороженных активов РФ будет удержано Евросоюзом, чтобы покрыть затраты на юридические разбирательства, пишет ТАСС со ссылкой на американскую газету Politico.

Издание располагает сведениями о том, что международным депозитарием Euroclear получено разрешение на оставление себе части прибыли, полученной от инвестирования данных средств в 2022 и 2023 году. В публикации отмечается, что они выступают в роли буфера, позволяющего производить оплату текущих и потенциальных исков со стороны РФ и иных стран.

В Euroclear информировали, что «доходы от замороженных активов РФ за 2022 и 2023 год отделены от «обычных» доходов», они не будут распределены среди акционеров и останутся в сохранности «до получения дальнейших указаний».