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Telegraph: Великобритания продержится максимум два месяца в конфликте с Россией

27 марта 2024 09:49
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Лондон продержится лишь пару месяцев, если вступит в конфликт с Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

В публикации приводятся слова заместителя начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Роберта Магоуэна. По его утверждению, финансовые затраты на боеприпасы в данный период времени несоизмеримы с теми, что могут быть необходимы в случае начала эскалации отношений с Российской Федерацией. 

Данное заявление было сделано в комитете по обороне парламента после сообщения министра обороны Великобритании Гранта Шэппса законодателям о своей просьбе премьер-министру Риши Сунаку и министру финансов Джереми Ханту осуществить увеличение расходов на оборону.

# Международная политика # Риши Сунак # Джереми Хант

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