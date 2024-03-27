Telegraph: Великобритания продержится максимум два месяца в конфликте с Россией

Лондон продержится лишь пару месяцев, если вступит в конфликт с Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

В публикации приводятся слова заместителя начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Роберта Магоуэна. По его утверждению, финансовые затраты на боеприпасы в данный период времени несоизмеримы с теми, что могут быть необходимы в случае начала эскалации отношений с Российской Федерацией.

Данное заявление было сделано в комитете по обороне парламента после сообщения министра обороны Великобритании Гранта Шэппса законодателям о своей просьбе премьер-министру Риши Сунаку и министру финансов Джереми Ханту осуществить увеличение расходов на оборону.