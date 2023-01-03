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Похороны Пеле. Как в Бразилии прощались с легендарным футболистом?

03 января 2023 18:20
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Новости Бразилии. На стадионе в бразильском городе Сантос завершилась церемония прощания с единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле. За сутки попрощаться с ним пришли более 230 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похороны Пеле. Как в Бразилии прощались с легендарным футболистом?-1

Людям пришлось ждать в очереди более трех часов. К гробу футболиста пришли в том числе президенты ФИФА Джанни Инфантино и Бразилии Лула да Силва. По окончании церемонии, длившейся сутки, гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. После этого траурный кортеж отправился по улицам Сантоса. Легендарный футболист умер 29 декабря в возрасте 82 лет.

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# Некролог # Пеле # Джанни Инфантино # Лула да Силва # Новости Бразилии # Фотофакт

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