Похороны Пеле. Как в Бразилии прощались с легендарным футболистом?

Новости Бразилии. На стадионе в бразильском городе Сантос завершилась церемония прощания с единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле. За сутки попрощаться с ним пришли более 230 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям пришлось ждать в очереди более трех часов. К гробу футболиста пришли в том числе президенты ФИФА Джанни Инфантино и Бразилии Лула да Силва. По окончании церемонии, длившейся сутки, гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. После этого траурный кортеж отправился по улицам Сантоса. Легендарный футболист умер 29 декабря в возрасте 82 лет.