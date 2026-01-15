Погромщики в Иране получали деньги за убийства и поджоги

Министр обороны Ирана заявил, что западные координаторы платили бунтовщикам за кровь и разрушения на протестах, которые охватили страну с конца декабря. Озвучен и прейскурант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3,5 тысячи долларов стоит убийство человека, полторы – поджог автомобиля и 500 долларов – атака на полицейский участок. Иран потребовал от ООН возложить на США и Израиль юридическую ответственность за гибель людей. В ответ на это Штаты запросили экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране. Оно пройдет 15 января в 11 вечера по минскому времени.

Вашингтон неоднократно заявлял о готовности вмешаться в протесты, угрожая ударами по Ирану. И хоть Тегеран настаивает, что ситуация в стране стабилизировалась, военная машина США, судя по всему, уже в движении. На этом фоне Иран на несколько часов закрывал воздушное пространство. Интернет в стране не работает восьмой день подряд.