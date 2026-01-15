Британия отправила 1 военного на оборону Гренландии – Bild

Немецкое издание Bild сообщает о прибытии в Гренландию первых военнослужащих из европейских государств.

Как указывает газета, европейские военные оказались на острове буквально через семь часов после того, как переговоры по Гренландии в Вашингтоне завершились без достижения каких-либо договоренностей.

СМИ раскрывают численность первых групп:

Франция направила 15 военнослужащих;

Германия – 13 человек;

Великобритания – 1 военного.



Кроме того, ожидается прибытие военных контингентов из Нидерландов, Канады, Швеции и Норвегии. Примечательно, что координация операции осуществляется не через структуры НАТО, а из Копенгагена.

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