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В Саудовской Аравии умер рекордсмен по продолжительности жизни – ему было 142 года

15 января 2026 12:52
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В Саудовской Аравии умер рекордсмен по продолжительности жизни – ему было 142 года-0

Старейший житель Саудовской Аравии скончался в возрасте 142 лет, сообщает РИА Новости. 

Родственники Насера аль‐Вадаи сообщают, что он появился на свет в 1884 году в населённом пункте Дахран‐эль‐Джануб. Это произошло еще до того, как разрозненные территории Аравийского полуострова были объединены в единое королевство Саудовская Аравия. За свою долгую жизнь аль‐Вадаи застал правление нескольких саудовских монархов: начиная с Абдель Азиза, основателя государства, и вплоть до действующего короля Салмана.

Согласно информации из публикации, у долгожителя насчитывается 134 потомка – дети и внуки, появившиеся на свет в результате трех браков. Свой последний супружеский союз он оформил в возрасте 110 лет: в этом браке супруга подарила ему девятерых детей. 

Фото: pixabay

# Долгожители

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