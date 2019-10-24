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ООН: глобальное потепление можно приостановить на 15-20 лет за 300 млрд долларов

24 октября 2019 08:54
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Притормозить изменение климата. По мнению специалистов ООН, приостановить глобальное потепление на 15-20 лет можно за 300 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: глобальное потепление можно приостановить на 15-20 лет за 300 млрд долларов-1

Эта сумма сопоставима с годовым ВВП Чили или же расходами на армии всех стран мира в течение двух месяцев. Отмечается, что сбалансировать выбросы вредных газов в атмосферу, можно с помощью высадки деревьев и восстановления испорченных человеческой деятельностью 2 миллиардов гектаров земли во всем мире.

Напомним, в сентябре в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. В Великобритании они продолжаются до сих пор.

ООН: глобальное потепление можно приостановить на 15-20 лет за 300 млрд долларов-4

# Экология # Фотофакт

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