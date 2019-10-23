Это могли быть мигранты, ехали при температуре -25 градусов: что известно о грузовике, в котором нашли 39 трупов

По одной из версий, 39 человек, которых нашли мертвыми в грузовом контейнере, могут быть мигрантами. Условия, в которых перевозили людей, ужасают: они находились в контейнере для перевозки замороженных продуктов. Температура внутри этого ящика могла достигать -25 градусов, поэтому специалисты не исключают, что люди погибли из-за переохлаждения.

Напомним, грузовик прибыл в страну из Болгарии. Границу с Великобританией машина пересекла в минувшие выходные. Водитель задержан. В настоящее время устанавливаются личности умерших.