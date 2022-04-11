Погибли люди, квартиры полностью разрушены. В Подмосковье произошёл взрыв газа

Новости России. Два человека погибли, 10 пострадали при взрыве газа в подмосковном городе Ступино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Два человека погибли, 10 пострадали при взрыве газа в подмосковном городе Ступино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. Четыре квартиры полностью разрушены. Некоторые сильно повреждены. Всех жильцов эвакуировали. Ликвидацией ЧП занимаются 119 человек и 20 единиц техники.
Для разборки конструкций и устранения последствий к месту событий направлены специалисты. Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.