Прямой эфир

Погибли люди, квартиры полностью разрушены. В Подмосковье произошёл взрыв газа

11 апреля 2022 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Два человека погибли, 10 пострадали при взрыве газа в подмосковном городе Ступино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли люди, квартиры полностью разрушены. В Подмосковье произошёл взрыв газа-1

Инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. Четыре квартиры полностью разрушены. Некоторые сильно повреждены. Всех жильцов эвакуировали. Ликвидацией ЧП занимаются 119 человек и 20 единиц техники.

Погибли люди, квартиры полностью разрушены. В Подмосковье произошёл взрыв газа-4

Для разборки конструкций и устранения последствий к месту событий направлены специалисты. Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов
11 апреля 2022 07:43

В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов

Пасхальный стол подорожал на 30% для литовцев. В Европе дефицит на продукты
11 апреля 2022 06:32

Пасхальный стол подорожал на 30% для литовцев. В Европе дефицит на продукты

В Латвии запретили праздновать День Победы. Где ещё в Европе ведут войну с историей?
10 апреля 2022 18:56

В Латвии запретили праздновать День Победы. Где ещё в Европе ведут войну с историей?