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Ураган «Харви» продолжает разрушительный путь: 30 августа непогода придет в Луизиану

30 августа 2017 12:03
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Новости США. Почти 57 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных «Харви», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в регионе критическая. Ураган нанес самый сокрушительный ущерб в истории страны – 20 миллиардов долларов.

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В штат одинокой звезды 29 августа прилетел президент Трамп и лично убедился, что помощи всем не хватает. Ураган продолжает разрушительный путь – к вечеру 30 августа непогода придет в Луизиану.

Ураган «Харви» продолжает разрушительный путь: 30 августа непогода придет в Луизиану-1

# Наводнение # Фотофакт

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