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Танкисты ВСУ обстреляли больницу в ДНР, где их лечили

05 июня 2025 12:09
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Танкисты ВСУ обстреляли больницу в ДНР, где их лечили-0

Украинские танкисты обстреляли больницу в Волновахе, где они находились на лечении, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, сообщает РИА Новости.

Она заявила, что ее поразил рассказ главврача, сообщившего, что после получения медицинской помощи солдаты покинули учреждение, отъехали от больницы на танке, развернулись и ударили по зданию.

Морозова отметила, что украинские военные намеренно нападают на мирных жителей, нарушая при этом международные нормы, однако организации игнорируют эти преступления.

Фото: pixabay

# Международная политика

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