Поезд метро сошёл с рельсов в Сеуле. В составе было почти 300 человек

Новости Республики Кореи. Поезд метро сошел с рельсов в Сеуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на юго-западе южнокорейской столицы.

В момент ЧП в составе находилось почти 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно выбрались из поезда и дошли по путям до ближайшей станции.

Авария привела к значительным задержкам и перебоям в работе метрополитена. Обстоятельства инцидента устанавливаются.