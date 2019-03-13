Война компроматов, подкуп избирателей и силовые акции Нацкорпуса. В Украине в разгаре предвыборная кампания

Новости Украины. Чуть меньше трех недель остается до выборов президента Украины. День голосования назначен на 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно предвыборная кампания в соседней стране проходит очень активно. В 2019 году в гонке за президентское кресло рекордные 39 кандидатов. Кто составляет конкуренцию действующему президенту страны Петру Порошенко? Расклад сил знает корреспондент Александр Добриян.

Кризис недоверия к политикам в Украине – главный тренд избирательной кампании-2019. На востоке страны тлеет вооруженный конфликт, прорыва в экономике не произошло, коррупционные скандалы стали нормой жизни. Украинцы разочаровались – слишком много пустых обещаний они слышали. Поэтому из длинного списка аж в 39 кандидатов выбирать, оказывается, и некого.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

На самом деле специфика нынешней ситуации: если раньше разочаровывалась одна часть страны – либо сторонники Майдана, либо сторонники действующего президента, но зато появлялась надежда у их противников, и у них появлялся символ надежды. Их конкурент. Их кандидат. А вот сейчас такого символа надежды не было вплоть до последнего момента.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – оппоненты не первое десятилетие. Их политическая вендетта могла бы стать классикой президентских выборов в Украине. Здесь всегда были пары фаворитов, но в этот раз карты спутал шоумен Владимир Зеленский. Не политик. Новое, но узнаваемое лицо и просто «хороший парень». Рейтинги актера бьют все показатели, оставляя далеко позади долгожителей политического Олимпа.

Правда, позиция лидера не такая безоблачная. Свои симпатии известному комику и продюсеру Владимиру Зеленскому отдает молодежь до 35 лет. А это, как известно, не самые прилежные избиратели: в день Х они могут просто не прийти на выборы, и будущее страны в очередной раз выберет старшее поколение.

Наталья Леванчук, пенсионер (Украина):

Что касается Зеленского… В нашей стране идет война. Это человек молодой. Может быть, что-то бы и получилось, но не в это время.

С большим отставанием от лидера, но практически с одинаковым результатом вторую и третью строчки рейтинга уверенно удерживают действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Здесь противостояние по классическим правилам жанра: война компроматов, обвинения в подкупе избирателей (по этой статье уже возбуждено более 40 уголовных дел).

Набирает обороты скандал о злоупотреблениях при выполнении военных контрактов и разворовывании оборонного бюджета.

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины:

В суд направлено 111 обвинительных актов. А осуждено уже 77 служебных лиц. В том числе четыре прежних директора предприятий концерна «Укроборонпром»: Киевского, Львовского бронетанкового, Николаевского судостроительного и так далее.

В воюющей стране, по копейкам собирающей на самое необходимое для передовой, новости из разряда «Кому война, а кому и мать родна» как масло в огонь. Показать силу не упустили шанс парамилитаристы. Нацкорпус отметился стычкой с полицией в Черкассах и беспорядками в Киеве.

В результате столкновений медицинская помощь потребовалась десяткам правоохранителей. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил: для того, чтобы обеспечить законность на выборах, в стране есть все средства и воля.