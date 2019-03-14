На месте обрушения школы в Нигерии продолжается спасательная операция

Новости Нигерии. На месте обрушения школы в Нигерии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 марта во время занятий в крупнейшем городе страны Лагосе рухнуло здание образовательного учреждения (подробнее здесь). Под завалами оказались более сотни человек. Часть из них удалось спасти. Не менее пяти школьников погибли. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.