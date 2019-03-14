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На месте обрушения школы в Нигерии продолжается спасательная операция

14 марта 2019 07:25
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Новости Нигерии. На месте обрушения школы в Нигерии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте обрушения школы в Нигерии продолжается спасательная операция-1

13 марта во время занятий в крупнейшем городе страны Лагосе рухнуло здание образовательного учреждения (подробнее здесь). Под завалами оказались более сотни человек. Часть из них удалось спасти. Не менее пяти школьников погибли. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

На месте обрушения школы в Нигерии продолжается спасательная операция-4

На месте трагедии все еще работают бригады спасателей, ведутся разборы завалов. Причины случившегося выясняются.

# Гибель детей # Фотофакт

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