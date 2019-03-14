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Предложить свой проект и получить растения: минчанам предлагают поучаствовать в озеленении города

14 марта 2019 07:04
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Новости Беларуси. Коммунальные службы разрабатывают проекты озеленения дворов. Работа идет в каждом районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты включают посадку деревьев, кустарников и обустройство цветников. Впрочем, горожанам и самим предлагают поучаствовать в создании красоты на придомовых территориях. Сейчас самое время ознакомиться с планами по озеленению и внести свои предложения.

Предложить свой проект и получить растения: минчанам предлагают поучаствовать в озеленении города-1

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Для того, чтобы поучаствовали жители города в таких работах, они могут обратиться по принадлежности в клуб ЖКХ с указанием места проживания и с приложением фото, чтобы они хотели увидеть на своей дворовой территории. При этом мы можем предоставить посадочный материал, а они могут поучаствовать в этих работах.

Предложить свой проект и получить растения: минчанам предлагают поучаствовать в озеленении города-4

По электронной почте можно также заявить о своем желании участвовать непосредственно в посадках. В сроках минчан не ограничивают. Однако напоминают – особенно помощь горожан пригодится во время акций по благоустройству города в апреле и мае.

# Озеленение # Кира Кондратьева # Фотофакт

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