Предложить свой проект и получить растения: минчанам предлагают поучаствовать в озеленении города

Новости Беларуси. Коммунальные службы разрабатывают проекты озеленения дворов. Работа идет в каждом районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проекты включают посадку деревьев, кустарников и обустройство цветников. Впрочем, горожанам и самим предлагают поучаствовать в создании красоты на придомовых территориях. Сейчас самое время ознакомиться с планами по озеленению и внести свои предложения.

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для того, чтобы поучаствовали жители города в таких работах, они могут обратиться по принадлежности в клуб ЖКХ с указанием места проживания и с приложением фото, чтобы они хотели увидеть на своей дворовой территории. При этом мы можем предоставить посадочный материал, а они могут поучаствовать в этих работах.