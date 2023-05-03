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Подробности стрельбы в сербской школе: 9 человек убиты, 7 ранены

03 мая 2023 10:20
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В сербском Министерстве внутренних дел подтвердили гибель 9 человек в результате стрельбы в школе в Белграде. Еще 6 детей и учитель получили ранения, информирует РИА Новости. 

Как сообщалось, утром в среду, 3 мая, ученик принес в учреждение образования пистолет отца, где открыл огонь по сотрудникам школы и учащимся. В результате чрезвычайного происшествия убиты восемь детей и охранник. Еще 6 учеников и учитель получили ранения. 

Стрельбу устроил 14-летний подросток. Он задержан. Предварительно сообщается, что несовершеннолетний мог находиться под воздействием запрещенных веществ. СМИ пишут, что совершивший преступление подросток был примерным учеником. 

# ЧП

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