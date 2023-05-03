Подробности стрельбы в сербской школе: 9 человек убиты, 7 ранены

В сербском Министерстве внутренних дел подтвердили гибель 9 человек в результате стрельбы в школе в Белграде. Еще 6 детей и учитель получили ранения, информирует РИА Новости.

Как сообщалось, утром в среду, 3 мая, ученик принес в учреждение образования пистолет отца, где открыл огонь по сотрудникам школы и учащимся. В результате чрезвычайного происшествия убиты восемь детей и охранник. Еще 6 учеников и учитель получили ранения.

Стрельбу устроил 14-летний подросток. Он задержан. Предварительно сообщается, что несовершеннолетний мог находиться под воздействием запрещенных веществ. СМИ пишут, что совершивший преступление подросток был примерным учеником.