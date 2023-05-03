Ушастые даже сыграли в поло. В Мексике прошёл ежегодный праздник в честь ослов

Новости Мексики. Экзотические для наших широт ослики стали предметом поклонения в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Экзотические для наших широт ослики стали предметом поклонения в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там прошел ежегодный праздник в честь верных помощников местных крестьян и торговцев. Все началось с веселого шествия ряженых ослов. На глазах сотен зрителей ушастые трудяги даже играли в поло.
Животные участвовали и в конкурсе красоты. Праздник напоминает о том, что даже ослам нужна забота – подчеркивают организаторы. Этой традиции уже почти 60 лет.