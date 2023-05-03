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Ушастые даже сыграли в поло. В Мексике прошёл ежегодный праздник в честь ослов

03 мая 2023 09:24
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Новости Мексики. Экзотические для наших широт ослики стали предметом поклонения в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ушастые даже сыграли в поло. В Мексике прошёл ежегодный праздник в честь ослов-1

Там прошел ежегодный праздник в честь верных помощников местных крестьян и торговцев. Все началось с веселого шествия ряженых ослов. На глазах сотен зрителей ушастые трудяги даже играли в поло.  

Ушастые даже сыграли в поло. В Мексике прошёл ежегодный праздник в честь ослов-4

Ушастые даже сыграли в поло. В Мексике прошёл ежегодный праздник в честь ослов-6

Животные участвовали и в конкурсе красоты. Праздник напоминает о том, что даже ослам нужна забота – подчеркивают организаторы. Этой традиции уже почти 60 лет.  

# Животные # Новости Мексики # Фотофакт

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