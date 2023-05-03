Politico: Киев не раскрывает союзникам план контратаки из-за опасений его слива

Киев не разглашает подробности контрнаступления странам-союзницам, поскольку опасается возможной утечки секретной информации, способной навредить операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По словам издания, в качестве одной из причин скрытности операции Украина называет якобы имевшую место утечку в социальные сети конфиденциальных документов Министерства обороны и разведки США. Размещенные в соцсетях документы содержат информацию о расположении военных позиций украинских войск, запасах оружия и потерях. Официальные лица вашингтонской администрации заверяют Украину и европейских союзников, что принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Однако сообщается, что Украина все еще делится с США и европейскими странами частью своих секретных данных, но усиливает меры по предотвращению распространения информации о планируемых боевых действиях.