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Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом

03 мая 2023 10:11
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом для участия в саммите Северной Европы и Украины, который состоится в среду, 3 мая, пишет РИА Новости.  

По сообщению канцелярии финского президента, на официальных переговорах между президентом Ниинисте и Зеленским будут обсуждаться вопросы предоставления Украине поддержки со стороны Финляндии, а также двусторонние отношения между государствами и мировая геополитическая ситуация.  

Вторая половина дня будет посвящена саммиту, в котором примут участие президент Украины и премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На саммите будут подняты вопросы поддержки Украины странами Северной Европы, развития отношений Киева с ЕС и НАТО, а также инициативы по обеспечению справедливого мира.  

Сообщается также, что 13 мая президент Украины посетит Германию по приглашению канцлера. В ФРГ планируется встреча Зеленского с президентом Штайнмайером, а после украинский лидер направится в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого. 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Саули Ниинисте

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