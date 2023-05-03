Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с неанонсированным визитом для участия в саммите Северной Европы и Украины, который состоится в среду, 3 мая, пишет РИА Новости.

По сообщению канцелярии финского президента, на официальных переговорах между президентом Ниинисте и Зеленским будут обсуждаться вопросы предоставления Украине поддержки со стороны Финляндии, а также двусторонние отношения между государствами и мировая геополитическая ситуация.

Вторая половина дня будет посвящена саммиту, в котором примут участие президент Украины и премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На саммите будут подняты вопросы поддержки Украины странами Северной Европы, развития отношений Киева с ЕС и НАТО, а также инициативы по обеспечению справедливого мира.

Сообщается также, что 13 мая президент Украины посетит Германию по приглашению канцлера. В ФРГ планируется встреча Зеленского с президентом Штайнмайером, а после украинский лидер направится в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого.