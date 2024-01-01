Фееричное шоу и национальный колорит. Вот как в мире отмечают Новый 2024 год

Толпы ликующих людей, взрывы салютов и буря эмоций. Так встречают Новый год по всей планете. Масштабные гулянья развернулись в разных точках земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые секунды нового года в Гонконге ознаменовались захватывающими дух салютами. Сотни разноцветных огней осветили город под радостные возгласы празднующих. С размахом отметили праздник в Северной Корее. Фееричное шоу прошло на площадке стадиона Первого Мая в Пхеньяне. На сцену вышли тысячи артистов. Жители жаркого Рио приветствовали год Дракона с национальным колоритом. А топовой локацией для любования фейерверком стала обзорная площадка у подножия статуи Христа-Искупителя.

Обратный отсчет до наступления года Дракона в Дубае дали на небоскребе Бурдж-Халифа. Здесь устроили красочное светолазерное шоу. А в Британии 2024-й провозгласил бой Биг-Бена.