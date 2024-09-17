По словам российского посла в Лондоне Андрея Келина, режим Владимира Зеленского в Украине может просуществовать только из-за непрекращающегося конфликта в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что режим Зеленского может оставаться у власти лишь до тех пор, пока в стране продолжается война, так как иначе он будет свергнут.

Эту точку зрения поддерживает и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который назвал Зеленского марионеткой режима НАТО, от которого можно избавиться, как только от него перестанет быть польза.

Срок полномочий Зеленского официально завершился 20 мая, а выборы президента Украины в 2024 году были отменены, в качестве причины Зеленский указал военное положение и всеобщую мобилизацию.