Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона

Перед президентом Франции Эммануэлем Макроном нависла серьезная угроза лишиться должности. 17 сентября парламент намерен рассмотреть резолюцию о его импичменте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором этого стала партия «Непокорившаяся Франция», которая возмутилась тем, что Макрон исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Эту идею поддержали представители других партий.

Однако до полного принятия резолюции придется пройти довольно долгий этап согласований. После нижней палаты парламента за документ должны проголосовать две трети национального собрания. И если сенат ее одобрит, обе палаты соберутся на совместное заседание для принятия окончательного решения. В случае успешного голосования президент будет немедленно отстранен от должности.