3 человека стали жертвами сильных пожаров в Португалии

По меньшей мере три человека погибли при масштабных пожарах, которые полыхают в центральной части Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уничтожил около 20 домов и вплотную приблизился к четырем деревням. Пожарным помогают местные жители, но ситуация становится все сложнее. Бороться со стихией мешает жара и сильный ветер. В большинстве регионов страны закрыты дороги и приостановлено движение поездов. Власти обратились за помощью к Евросоюзу.