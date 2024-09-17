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3 человека стали жертвами сильных пожаров в Португалии

17 сентября 2024 07:39
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По меньшей мере три человека погибли при масштабных пожарах, которые полыхают в центральной части Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека стали жертвами сильных пожаров в Португалии-2

Огонь уничтожил около 20 домов и вплотную приблизился к четырем деревням. Пожарным помогают местные жители, но ситуация становится все сложнее. Бороться со стихией мешает жара и сильный ветер. В большинстве регионов страны закрыты дороги и приостановлено движение поездов. Власти обратились за помощью к Евросоюзу.

# Пожар

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