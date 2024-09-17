В историческом центре Кёльна прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв в историческом центре Кельна. Обошлось без жертв, один человек получил легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадало здание развлекательного центра, повреждены фасады соседних строений. На записи с камер наблюдения полиция увидела прохожего, который положил тяжелую сумку у входа в центр, после чего и прогремел взрыв. Сейчас выясняется личность неизвестного и есть ли у него сообщники. По одной из версий, ЧП является результатом разборок преступных группировок.