Прямой эфир

В историческом центре Кёльна прогремел сильный взрыв

17 сентября 2024 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильный взрыв в историческом центре Кельна. Обошлось без жертв, один человек получил легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В историческом центре Кёльна прогремел сильный взрыв-2

Пострадало здание развлекательного центра, повреждены фасады соседних строений. На записи с камер наблюдения полиция увидела прохожего, который положил тяжелую сумку у входа в центр, после чего и прогремел взрыв. Сейчас выясняется личность неизвестного и есть ли у него сообщники. По одной из версий, ЧП является результатом разборок преступных группировок.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
3 человека стали жертвами сильных пожаров в Португалии
17 сентября 2024 07:39

3 человека стали жертвами сильных пожаров в Португалии

На Шанхай обрушился самый сильный за последние 75 лет тайфун
17 сентября 2024 06:50

На Шанхай обрушился самый сильный за последние 75 лет тайфун

Латвия установила 4 наблюдательные вышки на границе с Беларусью
17 сентября 2024 06:36

Латвия установила 4 наблюдательные вышки на границе с Беларусью