Подозреваемая в теракте в Санкт-Петербурге призналась в причастности к взрыву

Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Как стало известно, его спланировали спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор, уже задержана. В ходе допроса она призналась, что имеет непосредственное отношение к совершению преступления. По ее словам, именно она пронесла в кафе статуэтку, которая потом взорвалась.