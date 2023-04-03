Прямой эфир

Подозреваемая в теракте в Санкт-Петербурге призналась в причастности к взрыву

03 апреля 2023 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Как стало известно, его спланировали спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая в теракте в Санкт-Петербурге призналась в причастности к взрыву-1

Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор, уже задержана. В ходе допроса она призналась, что имеет непосредственное отношение к совершению преступления. По ее словам, именно она пронесла в кафе статуэтку, которая потом взорвалась.

Подозреваемая в теракте в Санкт-Петербурге призналась в причастности к взрыву-4

Всего в результате теракта пострадали 32 человека, 8 из них в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Его расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Убийство # Владлен Татарский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля
03 апреля 2023 12:05

Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля

Южная Корея, Япония и США проводят совместные морские учения
03 апреля 2023 11:59

Южная Корея, Япония и США проводят совместные морские учения

Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК
03 апреля 2023 11:39

Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК