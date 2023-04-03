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Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля

03 апреля 2023 12:05
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Финляндия официально вступит в Альянс четвертого апреля 2023 года, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

По его словам, эта неделя будет исторической, пишет РИА Новости. Во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии. Прокомментировал Столтенберг и ситуацию по Швеции, которая также подавала заявку на вступление в НАТО. Генсек сообщил, что встречи с участием Швеции, Финляндии и Турции по этому вопросу будут продолжены.

Как ранее сообщалось, Финляндия и Швеция подали заявку в Альянс в мае 2022 года.

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# Международная политика # Йенс Столтенберг

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