Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля

Финляндия официально вступит в Альянс четвертого апреля 2023 года, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

По его словам, эта неделя будет исторической, пишет РИА Новости. Во вторник, 4 апреля, в штаб-квартире в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии. Прокомментировал Столтенберг и ситуацию по Швеции, которая также подавала заявку на вступление в НАТО. Генсек сообщил, что встречи с участием Швеции, Финляндии и Турции по этому вопросу будут продолжены.

Как ранее сообщалось, Финляндия и Швеция подали заявку в Альянс в мае 2022 года.