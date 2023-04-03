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Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК

03 апреля 2023 11:39
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Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Как стало известно, его спланировали спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией», это рассказали в антитеррористическом комитете России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК-1

Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор, уже задержана. В результате теракта пострадали еще 32 человека, 8 из них в тяжелом состоянии.

Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК-4

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Его расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую, по одной из версий, принесла в кафе одна из посетительниц.

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# Убийство # Владлен Татарский # Новости России # Фотофакт

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