Официально: убийство Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины с помощью ФБК

Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Как стало известно, его спланировали спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией», это рассказали в антитеррористическом комитете России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор, уже задержана. В результате теракта пострадали еще 32 человека, 8 из них в тяжелом состоянии.