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Южная Корея, Япония и США проводят совместные морские учения

03 апреля 2023 11:59
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Южная Корея, Япония и США начали масштабные морские учения. Как стало известно в Сеуле, они проводятся для повышения способности союзников противостоять подводным и ядерным угрозам со стороны КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея, Япония и США проводят совместные морские учения-1

В маневрах задействован крупнейший американский атомный авианосец «Нимиц», а также эскадренные миноносцы всех трех стран. Военные моряки будут учиться находить подводные лодки потенциального противника и уничтожать выпущенные с них баллистические ракеты. Масштабные трехсторонние маневры начались после обещания КНДР увеличить производство ядерных боеприпасов.

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# Военные учения # Фотофакт

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