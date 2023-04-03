Южная Корея, Япония и США проводят совместные морские учения

Южная Корея, Япония и США начали масштабные морские учения. Как стало известно в Сеуле, они проводятся для повышения способности союзников противостоять подводным и ядерным угрозам со стороны КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействован крупнейший американский атомный авианосец «Нимиц», а также эскадренные миноносцы всех трех стран. Военные моряки будут учиться находить подводные лодки потенциального противника и уничтожать выпущенные с них баллистические ракеты. Масштабные трехсторонние маневры начались после обещания КНДР увеличить производство ядерных боеприпасов.