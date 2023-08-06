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Подоляк заявил, что Польша не будет близким другом Украины после СВО

06 августа 2023 08:23
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Украина рассматривает Польшу в роли близкого друга до завершения конфликта, однако после окончания возникнут конкурентные взаимоотношения. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент Польша является близким партнером Украины, но после завершения активных боевых действий появится соперничество за потребителя и рынки сбыта. 

В начале этой недели посол Польши был вызван в МИД Украины в связи с высказываниями высокопоставленных польских чиновников о том, что Киев недостаточно благодарен Польше за поддержку. Также обострение отношений между двумя государствами было обусловлено противоречиями, в том числе отказом польской стороны открыть свои границы для украинской зерновой продукции.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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