Подоляк заявил, что Польша не будет близким другом Украины после СВО

Украина рассматривает Польшу в роли близкого друга до завершения конфликта, однако после окончания возникнут конкурентные взаимоотношения. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент Польша является близким партнером Украины, но после завершения активных боевых действий появится соперничество за потребителя и рынки сбыта.

В начале этой недели посол Польши был вызван в МИД Украины в связи с высказываниями высокопоставленных польских чиновников о том, что Киев недостаточно благодарен Польше за поддержку. Также обострение отношений между двумя государствами было обусловлено противоречиями, в том числе отказом польской стороны открыть свои границы для украинской зерновой продукции.