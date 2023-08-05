Литва объявила некоторых белорусов и россиян угрозой для национальной безопасности

Литва признала более тысячи граждан Беларуси и России угрозой для национальной безопасности. Всем этим людям отказали в выдаче вида на жительство или национальных виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что при подаче подобных заявлений всех совершеннолетних белорусов и россиян власти Литвы обязали заполнять анкету, в которой среди прочего содержатся вопросы об отношении заявителя к конфликту в Украине. После обработки результатов всех граждан, чьи ответы не совпадают с позицией литовских властей, решили выставить из страны, объявив, что они представляют некую угрозу. Так, в список уже попали 910 наших соотечественников. Некоторым отказали в выдаче разрешения на временное проживание, другим его не продлили. Более 200 человек получили уведомление об аннулировании временных видов на жительство. А свыше 240 белорусов, подававших документы на визу, получили отказ.