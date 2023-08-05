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Жители США выступают против финансовой помощи для Украины

05 августа 2023 17:11
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Новости США. Настаивают на диалоге и жители США. В который раз они выступают против финансовой помощи Украине. Но власти упорно следуют намеченным ранее целям по затягиванию конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители США выступают против финансовой помощи для Украины-1

Американский телеканал CNN провел собственное социсследование. Его результаты показали, что жители Штатов выступают против того, чтобы Конгресс выделял дополнительную помощь Киеву. Так считают больше половины участников опроса. Любопытно, что основная часть противников финансирования украинского конфликта – это сторонники республиканцев. А у власти сейчас находится представитель демократов.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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