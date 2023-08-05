Тем временем в Евросоюзе в отношении средств массовой информации снова демонстрируют политику двойных стандартов. Вновь убедиться в этом позволяют последние события в Нигере, где новое правительство запретило вещание французского телеканала France 24 и радиостанции France Internationale, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что эти СМИ использовались Пятой республикой как средство продвижения колониальных интересов. Европейские политики не просто решительно осудили такие действия, но и назвали их посягательством на права человека. Правда, о них еврочиновники вспоминают только тогда, когда удобно им.