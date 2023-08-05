В Нигере запретили вещание France 24
Тем временем в Евросоюзе в отношении средств массовой информации снова демонстрируют политику двойных стандартов. Вновь убедиться в этом позволяют последние события в Нигере, где новое правительство запретило вещание французского телеканала France 24 и радиостанции France Internationale, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что эти СМИ использовались Пятой республикой как средство продвижения колониальных интересов. Европейские политики не просто решительно осудили такие действия, но и назвали их посягательством на права человека. Правда, о них еврочиновники вспоминают только тогда, когда удобно им.
Иначе как объяснить блокировку на территории ЕС телеканала RT и агентства Sputnik. Больше года их работа в ЕС запрещена. При этом ограничение будет действовать до тех пор, пока «Россия и связанные с ней СМИ не прекратят манипулировать информацией против ЕС». Такую абсурдную формулировку представил официальный журнал Евросоюза.