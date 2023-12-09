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Подоляк признал сложности мобилизации в Украине

09 декабря 2023 10:44
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признает, что в Украине мобилизация будет проходить сложно и ее «пропагандистская часть» будет изменена. Об этом пишет РИА Новости.

В Украине уже разрабатывается новая мобилизационная программа, включающая новый взгляд на призыв и разъяснение ответственности государства и мобилизованных. 

С февраля 2022 года в Украине действуют военное положение и указ о поголовной мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. Уклонение от несения службы уголовно наказуемо. В различных населенных пунктах раздаются судебные повестки, а мужчин принудительно забирают в военкоматы.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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