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Подоляк обозвал ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями

12 сентября 2023 09:59
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Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк критически отозвался об ООН, МАГАТЭ, Красном Кресте и Amnesty International. Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк охарактеризовал их как фиктивные структуры, которые «забивают наше сознание мусорными оценками». А Организацию Объединенных Наций он обозвал конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость. Также советник офиса украинского президента утверждал, что без таких организаций можно было бы разрешить многие вопросы более эффективно и быстро.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Зеленский

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