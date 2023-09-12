Подоляк обозвал ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк критически отозвался об ООН, МАГАТЭ, Красном Кресте и Amnesty International. Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк охарактеризовал их как фиктивные структуры, которые «забивают наше сознание мусорными оценками». А Организацию Объединенных Наций он обозвал конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость. Также советник офиса украинского президента утверждал, что без таких организаций можно было бы разрешить многие вопросы более эффективно и быстро.