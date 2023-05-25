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Подоляк: контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад

25 мая 2023 08:37
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Контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) стартовала уже несколько дней назад. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, пишет ТАСС.

Он заявил, что война протекает вдоль границы на протяжении 1,5 тыс. км, уже проводятся отдельные наступательные операции. Подоляк подтвердил планы использования западного вооружения на территориях, которые Украина считает своими. Он также отметил необходимость получения истребителей F-16 для контроля воздушного пространства. 

Медиа уже несколько месяцев обсуждают возможное контрнаступление ВСУ, но конкретные даты различаются. Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что открытые высказывания западных стран о грядущем украинском контрнаступлении свидетельствуют о их прямом участии в конфликте.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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