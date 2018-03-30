Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае

Новости Китая. Подъем по острым, как бритва, лезвиям и танцы на раскаленных углях: в Китае проходит этнофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Подъем по острым, как бритва, лезвиям и танцы на раскаленных углях: в Китае проходит этнофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В древности такие испытания были частью обряда посвящения молодых воинов, однако в наши дни все трюки исполняют опытные каскадеры.
В лестнице из мечей 36 ступеней, которые символизируют 360 дней. Если новобранец поднимался на самый верх, он мог быть уверен – его мужество и сила будут с ним весь следующий год.