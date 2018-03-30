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Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае

30 марта 2018 08:39
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Новости Китая. Подъем по острым, как бритва, лезвиям и танцы на раскаленных углях: в Китае проходит этнофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае-1

В древности такие испытания были частью обряда посвящения молодых воинов, однако в наши дни все трюки исполняют опытные каскадеры.

Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае-4

В лестнице из мечей 36 ступеней, которые символизируют 360 дней. Если новобранец поднимался на самый верх, он мог быть уверен – его мужество и сила будут с ним весь следующий год.

# Фестиваль # Фотофакт

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