Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае

Новости Китая. Подъем по острым, как бритва, лезвиям и танцы на раскаленных углях: в Китае проходит этнофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В древности такие испытания были частью обряда посвящения молодых воинов, однако в наши дни все трюки исполняют опытные каскадеры.