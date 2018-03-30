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В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной

30 марта 2018 07:24
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Новости США. В американском Сан-Франциско расследуют инцидент с наездом на прохожих. 29 марта автомобиль протаранил группу из пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной-1

Травмы одного из них оказались слишком тяжелыми, пациент скончался в больнице. Один из очевидцев сообщил, что перед происшествием между водителем фуры и компанией возник конфликт. Мужчина угрожал им топором, однако его обезоружили. После этого злоумышленник сел за руль и направил машину на людей. С места происшествия подозреваемый скрылся.

# Фотофакт # Нападение

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