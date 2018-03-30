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Госдеп США планирует обязать мигрантов сдавать историю соцсетей за 5 лет

30 марта 2018 08:35
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Новости США. Власти США намерены обязать мигрантов сдавать историю пользования социальными сетями за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдеп США планирует обязать мигрантов сдавать историю соцсетей за 5 лет-1

По мнению Госдепартамента, данная мера поможет укрепить национальную безопасность. Нововведения коснутся не менее 15 миллионов человек, однако не затронут дипломатов и официальных лиц из других стран. Перед тем, как ввести систему, было принято решение выждать 60 дней, чтобы проанализировать реакцию общественности.

# Фотофакт # США

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