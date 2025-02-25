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Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

25 февраля 2025 07:28
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Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине, которую поддерживают десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Об этом пишет РИА Новости.

Резолюция отмечает гибель людей в ходе конфликта, подчеркивает обязательства ООН по миротворчеству и призывает к немедленному прекращению боевых действий с целью установления мира между Украиной и РФ.

Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине-1

Фото: pixabay

Были отклонены европейские поправки с предполагаемым уклоном в сторону России и российские же предложения, касающиеся коренных причин кризиса. В тот же самый день Генеральная Ассамблея ООН также отдала свой голос в пользу документа США, но с западными изменениями, которые обозначили конфликт как «вторжение России в Украину». Представители России раскритиковали резолюцию с поправками, посчитав ее «антироссийской».

Решение Совета Безопасности, в отличие от Генеральной Ассамблеи, имеет обязательную юридическую силу.

Ранее Генеральная Ассамблея приняла еще одну резолюцию, требующую вывода войск России с территории Украины, не признав при этом нападения Украины на мирных жителей и присутствие украинских войск в Курской области.

# Международная политика

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