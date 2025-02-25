Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине, которую поддерживают десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Об этом пишет РИА Новости.
Резолюция отмечает гибель людей в ходе конфликта, подчеркивает обязательства ООН по миротворчеству и призывает к немедленному прекращению боевых действий с целью установления мира между Украиной и РФ.
Были отклонены европейские поправки с предполагаемым уклоном в сторону России и российские же предложения, касающиеся коренных причин кризиса. В тот же самый день Генеральная Ассамблея ООН также отдала свой голос в пользу документа США, но с западными изменениями, которые обозначили конфликт как «вторжение России в Украину». Представители России раскритиковали резолюцию с поправками, посчитав ее «антироссийской».
Решение Совета Безопасности, в отличие от Генеральной Ассамблеи, имеет обязательную юридическую силу.
Ранее Генеральная Ассамблея приняла еще одну резолюцию, требующую вывода войск России с территории Украины, не признав при этом нападения Украины на мирных жителей и присутствие украинских войск в Курской области.