Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН одобрил американскую резолюцию по Украине, которую поддерживают десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Об этом пишет РИА Новости.

Резолюция отмечает гибель людей в ходе конфликта, подчеркивает обязательства ООН по миротворчеству и призывает к немедленному прекращению боевых действий с целью установления мира между Украиной и РФ.