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Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина

07 декабря 2019 17:23
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Новости Польши. Польская полиция ликвидировала наркокартель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина-1

В результате спецоперации задержана крупнейшая за последние 30 лет партия кокаина. Изъято почти 2 тонны запрещенных веществ стоимостью полмиллиарда долларов. Задержаны семь человек.

Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина-4

Спецоперация прошла в порту города Гдыня, куда контейнеры с наркотиками доставили под видом мела. Их планировали переправить на тайный склад, чтобы впоследствии сбывать по всей Европе. 

# Наркотики # Фотофакт

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