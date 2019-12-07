Под видом мела. В польской Гдыне изъяли 2 тонны кокаина

В результате спецоперации задержана крупнейшая за последние 30 лет партия кокаина. Изъято почти 2 тонны запрещенных веществ стоимостью полмиллиарда долларов. Задержаны семь человек.

Спецоперация прошла в порту города Гдыня, куда контейнеры с наркотиками доставили под видом мела. Их планировали переправить на тайный склад, чтобы впоследствии сбывать по всей Европе.