В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6.

В Риме ожидается +14. В Афинах будет +16 и ясно. Облачно с прояснениями в Софии.

Затянет небо над Анкарой. В Прибалтике ожидается +6 и порывистый ветер. В Варшаве прогнозируют +7 и дожди.