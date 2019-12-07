В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6.
В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6.
В Риме ожидается +14. В Афинах будет +16 и ясно. Облачно с прояснениями в Софии.
Затянет небо над Анкарой. В Прибалтике ожидается +6 и порывистый ветер. В Варшаве прогнозируют +7 и дожди.
На два градуса прохладнее в Киеве. В Москве будет +3 и дождь.
Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю