Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с нападавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с нападавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне курсант из Саудовской Аравии открыл огонь по военнослужащим. В результате три человека погибли, более 10 получили ранения. Самого нападавшего застрелили полицейские.
В ходе расследования было установлено, что он проходил курсы летной подготовки. Ежегодно их посещают полторы тысячи иностранных студентов. Американские политики уже призвали к ужесточению контроля при отборе студентов военных учебных заведений. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что это трагическое событие не испортит отношения США с Саудовской Аравией.