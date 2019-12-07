Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с нападавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне курсант из Саудовской Аравии открыл огонь по военнослужащим. В результате три человека погибли, более 10 получили ранения. Самого нападавшего застрелили полицейские.