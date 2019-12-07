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Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев

07 декабря 2019 14:12
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Новости США. После стрельбы на американской базе ВМС под стражу взяты шесть саудовцев. Сейчас их допрашивают агенты ФБР. Задержанные могут быть связаны с нападавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев-1

Накануне курсант из Саудовской Аравии открыл огонь по военнослужащим. В результате три человека погибли, более 10 получили ранения. Самого нападавшего застрелили полицейские.

Курсант из Саудовской Аравии открыл огонь на военной базе США. ФБР допрашивает 6 саудовцев-4

В ходе расследования было установлено, что он проходил курсы летной подготовки. Ежегодно их посещают полторы тысячи иностранных студентов. Американские политики уже призвали к ужесточению контроля при отборе студентов военных учебных заведений. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что это трагическое событие не испортит отношения США с Саудовской Аравией.

# Стрельба в США # Фотофакт

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