Развитие Полесья – уникальный пример того, как современное государство может бережно, рачительно и с любовью относиться к своей родной природе, создавая заповедные туристические жемчужины. Чего, к великому сожалению, сегодня нельзя сказать о наших западных соседях. Под Варшавой тысячи тонн брошенных ядовитых отходов разрушаются под летним зноем, создавая реальную угрозу техногенной катастрофы прямо в центре Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Варшавой, в Воломине, природа терпеливо дожидается своего последнего вздоха, а вместе с ней и местные жители. 20 тысяч тонн токсичных грузов, гниющих за хлипким забором, служат едким укором польской власти. Улица Лукасевича, 11, стала местом дислокации главной химической бомбы Мазовии. Граждане Воломина, увы, уже смирились с резким химическим запахом, однако экологические инспекторы предупреждают: такая адаптация угрожает жизни.

Богдан Домагала, специалист по ликвидации химических аварий (Польша):

Это в основном вещества едкие, горючие, опасные для водной среды.

Река Чарна – приток Жеранского канала – уже принимала токсичные сюрпризы с этого участка. Гигантский полигон обнаружили еще в 2023-м. По итогам расследований, он, скорее всего, стал плодом организованной преступной деятельности.

Спустя три года резервуары, где хранится химия, начали давать течи и отравлять округу, формируя предпосылки для экологической катастрофы. Летний зной, который обрушился на Европу, лишь ускоряет разгерметизацию тары. Инспекционные службы констатируют, что бочки эксплуатируются гораздо дольше позволенного.