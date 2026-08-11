Под Варшавой брошены тысячи тонн ядовитых отходов
Развитие Полесья – уникальный пример того, как современное государство может бережно, рачительно и с любовью относиться к своей родной природе, создавая заповедные туристические жемчужины. Чего, к великому сожалению, сегодня нельзя сказать о наших западных соседях. Под Варшавой тысячи тонн брошенных ядовитых отходов разрушаются под летним зноем, создавая реальную угрозу техногенной катастрофы прямо в центре Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти игнорируют экологический скандал, пока контейнеры массово дают течь, отравляя окружающую среду. В ситуации разбиралась Елизавета Жилач.
Под Варшавой, в Воломине, природа терпеливо дожидается своего последнего вздоха, а вместе с ней и местные жители. 20 тысяч тонн токсичных грузов, гниющих за хлипким забором, служат едким укором польской власти. Улица Лукасевича, 11, стала местом дислокации главной химической бомбы Мазовии. Граждане Воломина, увы, уже смирились с резким химическим запахом, однако экологические инспекторы предупреждают: такая адаптация угрожает жизни.
Богдан Домагала, специалист по ликвидации химических аварий (Польша):
Это в основном вещества едкие, горючие, опасные для водной среды.
Река Чарна – приток Жеранского канала – уже принимала токсичные сюрпризы с этого участка. Гигантский полигон обнаружили еще в 2023-м. По итогам расследований, он, скорее всего, стал плодом организованной преступной деятельности.
Спустя три года резервуары, где хранится химия, начали давать течи и отравлять округу, формируя предпосылки для экологической катастрофы. Летний зной, который обрушился на Европу, лишь ускоряет разгерметизацию тары. Инспекционные службы констатируют, что бочки эксплуатируются гораздо дольше позволенного.
Подтвержденное результатами измерений наличие в воздухе вредных летучих органических соединений, выделяющихся из протекающих контейнеров; сильный химический запах на полигоне
В июле из поврежденной емкости начало испаряться нечто неизвестное, там же вылилось около 400 литров вещества, напоминающего моторное масло. Пожарные предотвратили возгорание в последний миг. Сама локация, по словам жителей, недостаточно защищена – отсутствуют барьеры, способные сдержать выброс ядов наружу.
Мариуш Франковский, глава Мазовецкого воеводского управления (Польша):
Склад ядов соседствует с жилыми кварталами и крупным торговым комплексом. Там постоянно случались пожары, и там также были накоплены опасные отходы.
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