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Международная федерация каноэ снимает все ограничения с белорусских спортсменов

11 августа 2026 13:36
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Международная федерация каноэ снимает все ограничения с белорусских спортсменов-0

Международная федерация каноэ объявила о снятии всех ограничений со спортсменов РБ и РФ с 1 января 2027 года, предает БЕЛТА.

На принятие соответствующего решения Paddle Worldwide повлияли рекомендации Международного олимпийского комитета. Байдарочники и каноисты из Беларуси и России со следующего года будут принимать участие в соревнованиях, используя национальные названия, флаги, гимны и атрибутику. А до конца текущего года – в нейтральном статусе.

При этом отмечено, что исключения могут допускаться для турниров, право проведения которых было предоставлено до 1 января 2027 года. В случае препятствования законодательства или по решению властей принимающих стран представителям Беларуси и России будет предложено принимать участие без флага в официальных церемониях, в случае более строгих ограничений – в нейтральном статусе.

# Международная политика

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