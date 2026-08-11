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На НПЗ в Ливии после атаки БПЛА вспыхнул крупный пожар

11 августа 2026 12:56
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На НПЗ в Ливии после атаки БПЛА вспыхнул крупный пожар-0

Еще один нефтяной объект в Ливии атакован БПЛА. Работа НПЗ в ситуации продолжения атак будет приостановлена, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную нефтяную корпорацию.

Сообщается, что указанный удар стал уже третьим, что указывает на угрозу, нависшую над нефтяными объектами на территории региона. По заявлению совета директоров компании, при повторе атак потребуется приостановление работы НПЗ.

Корпорация информирует, что в результате удара никто не пострадал, материальный ущерб не зафиксирован.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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