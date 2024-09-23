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Под Угледаром 20 солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ

23 сентября 2024 10:53
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В районе Угледара в плен к российским войскам сдалось 20 украинских военных, в том числе два офицера. В основном это бойцы 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом пишет  РИА Новости.

Среди пленников есть и раненые, которым оказывают медицинскую помощь. По словам пленных, они были мобилизованы недавно и пробыли на передовой от дня до двух недель, но не получали никакой помощи от командования, хотя таковую запрашивали.

# Международная политика

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