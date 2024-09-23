Под Угледаром 20 солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ

В районе Угледара в плен к российским войскам сдалось 20 украинских военных, в том числе два офицера. В основном это бойцы 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Среди пленников есть и раненые, которым оказывают медицинскую помощь. По словам пленных, они были мобилизованы недавно и пробыли на передовой от дня до двух недель, но не получали никакой помощи от командования, хотя таковую запрашивали.